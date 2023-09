Junge Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1617

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mitte sind zwei junge Frauen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-Jährige gegen 19.30 Uhr mit einer gleichaltrigen Freundin zusammen auf einem E-Scooter die Seydelstraße in Fahrtrichtung Stallschreiberstraße. An der Alten Jakobstraße wollte die19-Jährige ihre Fahrt geradeaus fortsetzen und stieß dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault zusammen. Mit dem Wagen war eine 35-Jährige in der Alten Jakobstraße in Richtung Sebastianstraße unterwegs. In der Folge des Zusammenstoßes stürzten beide Frauen vom E-Scooter. Alarmierte Rettungskräfte sowie eine Notärztin versorgten die beiden 19-Jährigen zunächst am Ort und brachten sie anschließend mit Kopf- sowie Rumpfverletzungen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Die Autofahrerin blieb unverletzt.