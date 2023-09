Nr. 1616

Gestern Vormittag wurde in Oberschönweide ein Fußgänger angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 70-jährige Autofahrerin gegen 10.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Rudolf-Rühl-Allee auf die Straße An der Wuhlheide den 40-jährigen Fußgänger übersehen haben, der bei Grün die Straße An der Wuhlheide in Richtung Rudolf-Rühl-Allee überquert haben soll, und fuhr diesen mit dem Skoda an. Der Fußgänger prallte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Fußgänger zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.