Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln

Nr. 1612

Gestern Nachmittag fiel Einsatzkräften der Verkehrsüberwachung in Siemensstadt ein Pkw aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf und folgten ihm mit einem zivilen Einsatzfahrzeug über den Wohlrabedamm bis zur Motardstraße. Dort hielt der Fahrer gegen 17.45 Uhr, kurz nach Überqueren der Kreuzung zum Rohrdamm, am rechten Fahrbahnrand an. Die Beamten traten an den Pkw heran und forderten den 33-Jährigen auf, aus dem Fahrzeug zu steigen. Bei den Durchsuchungen des Wagens und des Fahrers wurde Geld im mittleren vierstelligen Bereich, mehrere Mobiltelefone und ein Messer sichergestellt. Weitere Ermittlungen am Ort führten zu einem Transportcontainer auf einem Gewerbegrundstück in der Motardstraße. Dort wurden, nach richterlich angeordneter Durchsuchung, eine Tasche sowie mehrere Pakete gefüllt mit mutmaßlich Betäubungsmitteln gefunden. Der 33-Jährige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen, einen Drogenvortest und eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend ist er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion der 2 (West) überstellt worden, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.