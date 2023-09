Festnahme nach Straßenraub

Nr. 1610

In Kreuzberg wurde in der vergangenen Nacht ein mutmaßlicher Räuber festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 64-jähriger Anwohner der Skalitzer Straße gegen 1.30 Uhr einen Mann, als dieser gegen geparkte Autos getreten haben soll. Der Anwohner stellte dann den Mann zur Rede, woraufhin ihn dieser mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Nachdem der 64-Jährige zu Boden gegangen war, soll der Tatverdächtige mehrfach auf ihn eingetreten und sein Mobiltelefon aus der Hosentasche genommen haben. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen im Alter von 25 Jahren fest. Der 64-Jährige klagte über Schmerzen und wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Festgenommene wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und an das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.