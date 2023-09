Beleidigung mit rassistischem Hintergrund

Nr. 1609

Gestern Mittag wurde ein Radfahrer in Friedrichshain rassistisch beleidigt. Als der 40-Jährige gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad an einer roten Ampel an der Ebertystraße Ecke Kochhannstraße in Fahrtrichtung Landsberger Allee gehalten haben soll, soll ihn der Fahrer eines hinter ihm haltenden Wagens rassistisch beleidigt haben. Anschließend sollen beide ihre Fahrt fortgesetzt haben. Beim Halt an der nächsten roten Ampel an der Landsberger Allee soll der Autofahrer den 40-Jährigen erneut beleidigt und zudem mit einem Baseballschläger bedroht haben. Anschließend soll sich der Autofahrer in unbekannte Richtung entfernt haben. Das Ermittlungsverfahren führt der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt.