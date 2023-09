Kind von Sattelzug angefahren

Nr. 1608

Ein Kind ist gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg bei einem Unfall verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 50-Jähriger gegen 17.40 Uhr mit einem Sattelzug in der Storkower Straße in Richtung Kniprodestraße unterwegs und stand zunächst an einer roten Ampel. Als diese auf Grün umsprang, fuhr er mit dem Sattelzug los und fuhr den dreijährigen Jungen an, der nach Angaben von Zeugen bei roter Fußgängerampel auf die Fahrbahn gelaufen war. In der Folge des Zusammenstoßes erlitt der Junge Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht, in der er zur Überwachung für eine Nacht aufgenommen wurde. Die Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.