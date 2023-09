Fußgänger bei Unfall verletzt

Nr. 1607

Bei einem Unfall gestern Mittag in Pankow ist ein Fußgänger verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-Jähriger gegen 12.25 Uhr mit einem Gabelstapler den Gehweg der Breite Straße in Richtung Schönholzer Straße und fuhr mit diesem den 82-Jährigen an, der auf dem Gehweg unterwegs war. Der 56-Jährige hatte zuvor Ware ausgeliefert und war auf dem Rückweg zu seinem Lkw. Der Senior erlitt bei dem Unfall Beinverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt.