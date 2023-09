Gemeinschaftlicher Raub auf U- und S-Bahnhof - Wer kennt die Täter?

Nr. 1614

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach vier mutmaßlichen Räubern. Die Abgebildeten stehen im Verdacht am Donnerstag, den 11. Mai 2023, gegen 21.30 Uhr, zwei Männer im Alter von 42 und 34 Jahren auf der Zwischenebene des S- und U-Bahnhofs Lichtenberg getreten, geschlagen und beraubt zu haben. Die Tatverdächtigen sollen vorerst den 42-Jährigen geschlagen und an seiner Bauchtasche gerissen haben. Als er daraufhin zu Boden ging, entwendeten sie ihm seine Geldbörsen und eine Armbanduhr. Als ihm sein 34-jähriger Begleiter zur Hilfe komme wollte, soll er von den Männern geschlagen und mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen worden sein. Er erlitt dadurch Schnittverletzungen an der Hand, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Eine Zeugin, die die Tat beobachtet hatte, rief lauf um Hilfe. Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Räuber über den Bahnhofsausgang zur Siegfriedstraße in Richtung Frankfurter Allee.