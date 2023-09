Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Nr. 1605

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Mitte Opfer eines Raubes. Gegen 2 Uhr soll der 32-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen vor einer Bar in der Torstraße von zwei Personen zunächst angesprochen und anschließend angegriffen worden sein. Daraufhin soll es zwischen dem 32-Jährigen und den beiden Männern zu einem Gerangel gekommen sein. Dabei soll dem Angegriffenen seine Armbanduhr geraubt worden sein. Einen der mutmaßlichen Angreifer, einen ebenfalls 32-Jährigen, konnte der Beraubte mit Hilfe eines unbekannten Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der andere Tatverdächtige soll mit der Beute geflohen sein. Der festgehaltene Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften in einen Polizeigewahrsam gebracht und dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.