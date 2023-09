Mopedfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1602

Gestern Abend ist bei einem Verkehrsunfall in Buckow ein Mopedfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 19-Jährige gegen 20 Uhr mit seinem Moped die Gerlinger Straße in Richtung Christian-Henkel-Straße. Kurz hinter dem Gensweg scherte der junge Mann mit dem Kleinkraftrad nach links aus, um einen Bus der Linie 172 zu überholen, und stieß dabei zunächst mit einem entgegenkommenden Honda zusammen, mit dem eine 83-Jährige in der Gerlinger Straße in Richtung Buckower Damm unterwegs war. Anschließend stieß der 19-Jährige noch gegen den Bus. Mit Arm- und Rumpfverletzungen brachten Rettungskräfte den Mopedfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.