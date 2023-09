Verletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Lkw

Nr. 1598

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Lkw-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr die Hermannstraße in Richtung Hermannplatz. An der Kreuzung zur Selchower Straße wollte er vom rechten Fahrbahnrand aus wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Motorradfahrer, der in selber Fahrtrichtung auf der Hermannstraße auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte durch die Kollision zu Boden und kam auf der Einmündung zur Selchower Straße mit seinem Krad zum Liegen. Er erlitt durch den Sturz diverse Verletzungen unter anderem einen Unterarmbruch. Eine Autofahrerin, die mit ihrem Fahrzeug die entgegengesetzte Fahrbahn befuhr, ließ ihren Wagen stehen und leistete gemeinsam mit anderen Helfern Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Für die Unfallaufnahme war die Hermannstraße von ca. 15 Uhr bis 15.45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen Flughafenstraße und Werbellinstraße komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.