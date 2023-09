Familienvater soll Frau und Tochter angegriffen haben

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1588

Ein 33 Jahre alter Mann soll am frühen Morgen des 4. September in Karlshorst zunächst mit einem Küchenmesser mehrfach in Tötungsabsicht auf seine 38 Jahre alte schlafende Frau eingestochen und anschließend seine Tochter einige Sekunden gewürgt haben. Die beiden sollen dann aus der Wohnung auf die Regener Straße geflohen sein. Anschließend soll sich der Beschuldigte in Selbsttötungsabsicht selbst mehrere Stiche und Schnittverletzungen beigebracht haben.

Mutter und Tochter befanden sich nicht in Lebensgefahr. Gegen den 33-Jährigen soll heute seitens der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl beantragt werden.

Die Ermittlungen der 6. Mordkommission, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.