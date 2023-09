Verletzter Mann begibt sich zur Polizeiwache

Nr. 1587

Gestern Abend erschien ein verletzter Mann im Beisein einer Zeugin und einem Zeugen auf der Alex-Wache des Polizeiabschnitts 57 in Mitte. Dort wurde der 29-Jährige aufgrund seiner Schnitt- und Stichverletzungen an einer Hand und am Oberkörper von Polizistinnen und Polizisten erstversorgt und von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er sich nach einer ambulanten Behandlung selbst wieder entließ. Sowohl seine 16-jährige Begleiterin als auch sein 21-jähriger Begleiter sollen zuvor beobachtet haben, wie der 29-Jährige gegen 19.30 Uhr mit einem Mann, der sich im Beisein einer Gruppe befunden habe, in Streit geraten und anschließend in einem Park am Marx-Engels-Forum von diesem attackiert worden sei. Einsatzkräfte konnten in der Nähe sechs Personen festnehmen und überprüfen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle ihren Weg fortsetzen. Die noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.