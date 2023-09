Polizeidienstausweis in der Freizeit genutzt - Polizei Berlin ermittelt

Nr. 1585

Ein Polizeianwärter soll sich am vergangenen Samstag während eines Konzerts in Friedrichshain Zutritt zum Backstage-Bereich verschafft haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Auszubildende in seiner Freizeit gegen 22.30 Uhr in einer Veranstaltungshalle am Mercedes-Platz bei einem Sicherheitsdienstmitarbeiter seinen Dienstausweis vorgezeigt haben und so hinter die Bühne gelangt sein. Kurz darauf soll er dann versucht haben, einen Begleiter von ihm in den Backstage-Bereich zu holen, indem er vorgab, dass dieser ebenfalls Polizist sei. Dies fiel dem Sicherheitspersonal auf, das daraufhin die Polizei alarmierte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sein Begleiter und er entlassen. Beide Männer hatten gültige Eintrittskarten für die Veranstaltung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Amtsanmaßung werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin geführt und dauern an, disziplinarrechtliche Maßnahmen werden ebenfalls geprüft.