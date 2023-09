Verdacht der Volksverhetzung und Beleidigung durch Polizeianwärter - Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 1584

Seit heute werden beim Polizeilichen Staatschutz des Landeskriminalamts Berlin Ermittlungen geführt, die einen Polizeianwärter betreffen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er in seiner Freizeit einen Unbekannten am vergangenen Samstag, gegen 21.40 Uhr an der Warschauer Straße Ecke Revaler Straße in Friedrichshain rassistisch beschimpft haben. Der 29-Jährige, der sich in der Ausbildung an der Polizeiakademie befindet, war alkoholisiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Ermittlungen zum Verdacht der Volksverhetzung und Beleidigung dauern an, personal- und disziplinarrechtliche Maßnahmen werden ebenfalls geprüft