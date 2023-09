Raub am Leopoldplatz

Nr. 1583

Heute Vormittag wurde ein 73-Jähriger im Ortsteil Wedding Opfer eines Raubes. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Unbekannter den Mann am Leopoldplatz gegen 10.30 Uhr mit einer Hand gewürgt und mit der anderen Hand dessen Geldbörse aus der Jacke genommen und daraus Bargeld entwendet haben. Anschließend soll der Tatverdächtige in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der 73-Jährige klagte über Schmerzen am Hals, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung am Ort ab. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord).