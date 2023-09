Bandendiebstahl in Tresorräumen - Wer kennt diesen Mann?

Der Abgebildete steht im Verdacht, am Samstag, den 19. November 2022 in Charlottenburg in der Fasanenstraße an einem besonders schweren Diebstahl und einer Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Mann gegen 7.15 Uhr mit mindestens vier weiteren Komplizen in eine Tresoranlage ein und entwendete aus rund 300 Schließfächern Armbanduhren, Gold, Bargeld, Schmuck sowie andere Wertgegenstände im Wert von ca. 49 Millionen €. Nach der Tat legten die unbekannten Täter einen Brand, um ihre Spuren zu verwischen. Die entwendete Tatbeute wurden von den Dieben in mehreren Fuhren bis etwa 19.30 Uhr vom Tatort abtransportiert.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat eine Belohnung in Höhe von 5.000 € ausgesetzt, für Hinweise die zur Ermittlung und Ergreifung des Tatverdächtigen führen. Dabei ist die Belohnung ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, zu deren Berufspflichten nicht die Verfolgung von Straftaten gehört. Personen, die an der Tat beteiligt waren, sind von einer Zuteilung ebenso ausgeschlossen. Die Verteilung der Belohnung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt. Darüber hinaus erfolgte durch eine Firma zusätzlich eine Auslobung in Höhe von 20.000 €.