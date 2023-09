Verkehrsunfall mit Verletzten und Sachschaden

Nr. 1582

Gestern Mittag kam es in Prenzlauer Berg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr ein 84-Jähriger in einem Pkw gegen 13.00 Uhr die Storkower Straße in Richtung Grellstraße. An der Kreuzung Grellstraße/Storkower Straße soll er eine rote Ampel missachtet und beim Passieren einen dort wartenden 32-jährigen Radfahrer gestreift haben. Anschließend soll er seine Fahrt fortgesetzt, einen Bordstein touchiert haben und mit vier parkenden Pkw kollidiert sein. Die Grellstraße musste zum Zwecke der Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden. Der Fahrzeugführer und der Radfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden; drei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrfähig. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.