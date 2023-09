Nach Alleinunfall verstorben

Nr. 1581

In Schmöckwitz verstarb gestern Abend ein 76-Jähriger an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der Mann gegen 19 Uhr mit seinem Pkw die Straße Adlergestell stadteinwärts in Richtung Wassersportallee, als er zwischen Schappachstraße und Rabindranath-Tagore-Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Der Mann verstarb trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen – zunächst durch Zeugen, dann durch hinzugerufene Kräfte der Berliner Feuerwehr und einem Notarzt – noch am Unfallort. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.