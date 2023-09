Frau nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 1579

Gestern Nachmittag fuhr eine Frau in Mitte mit einem Auto gegen einen Baum und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 60-Jährige um kurz vor 16 Uhr mit ihrem Wagen die Michaelkirchstraße in Richtung Köpenicker Straße. Aus bisher noch unbekannten Gründen kam sie dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrach der Baum, die Baumkrone fiel zu Boden und riss dabei das Stromkabel der dortigen Baustellenampel mit. Auch eine Laterne wurde aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, holten die Frau, die zunächst nicht ansprechbar gewesen sein soll, aus dem Fahrzeug, da es zu qualmen anfing. Alarmierte Rettungskräfte brachten die am Kopf verletzte Frau in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.