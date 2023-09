Verdacht der Brandstiftung

Nr. 1578

In der vergangenen Nacht brannte ein Wohnmobil in Marzahn komplett aus. Gegen 3 Uhr wurde ein Anwohner auf ein brennendes Wohnmobil auf einem Supermarktparkplatz in der Jan-Petersen-Straße aufmerksam und wählte den Notruf. Eintreffende Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer. Drei weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe wurden ebenfalls beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.