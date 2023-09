Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Nr. 1577

Gestern Abend beging ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Marzahn Fahrerflucht, stellte sich jedoch später bei der Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer gegen 21.40 Uhr den Kreuzungsbereich Liebensteiner Straße/Mehrower Allee, ohne dem von links kommenden 53-jährigen Motoradfahrer Vorrang zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich dabei verletzte. Der Autofahrer entfernte sich anschließend mit seinem Wagen unerlaubt vom Unfallort. Der 53-jährige Motoradfahrer wurde mit Verletzungen an der linken Hand sowie an den Beinen durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 23.30 Uhr stellte sich der 22-Jährige auf einem Polizeiabschnitt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.