Motorradfahrer bei Abbiegeunfall verletzt

Nr. 1576

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Westend alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 27-jährige Autofahrerin gegen 12 Uhr den Spandauer Damm stadtauswärts befahren haben. An der Einmündung Spandauer Damm/Ahornallee wollte sie nach links in die Ahornallee abbiegen, wobei sie einen ihr entgegenkommenden, 78-jährigen Motorradfahrer übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West) übernommen.