Verkehrsunfall mit E-Scooter

Nr. 1574

Gestern Abend kam es in Lichtenrade zu einem Verkehrsunfall mit zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter. Gegen 21.15 Uhr befuhr eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin den Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Goltzstraße. Hinter ihr stand ein 17-jähriger Freund und fuhr mit. In Höhe der Briesingstraße soll sie eine Absperrkette zwischen zwei Pollern übersehen haben und fuhr dagegen. Daraufhin stürzten beide und verletzten sich. Die Fahrerin erlitt innere Verletzungen sowie eine Fraktur des Schlüsselbeins. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär verblieb. Der 17-Jährige zog sich Platzwunden im Gesicht und eine Daumenprellung zu, welche ambulant versorgt wurden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall.