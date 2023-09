Seniorin verstarb nach Unfall auf Parkplatz

Nr. 1573

Nach einem Unfall gestern Vormittag auf einem Supermarktparkplatz in Reinickendorf verstarb eine Seniorin in einem Krankenhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 32-Jährige gegen 9.50 Uhr mit einem Auto den Parkplatz in der Karolinenstraße und fuhr die 80-Jährige an. Die Seniorin stürzte daraufhin zu Boden und war nicht ansprechbar. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie mittags verstarb. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.