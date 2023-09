Nr. 1568

Heute früh wurde eine Glasfront am Haupteingang einer Parteizentrale in Kreuzberg durch Farbschmiererei beschädigt. Gegen 4 Uhr stellten Polizeikräfte in der Wilhelmstraße einen Schriftzug in roter Farbe in der Größe von circa 6 Meter x 1 Meter an der Glasfront fest. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.