Mieter nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 1567

In Lichtenberg kam es heute früh zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein Mann ums Leben kam. Eine Zeugin hatte gegen 4.30 Uhr Rauch und das Klirren einer berstenden Fensterscheibe aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Allee der Kosmonauten bemerkt und daraufhin Feuerwehr sowie Polizei verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Wohnung und fand den 64 Jahre alte Mieter leblos vor. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.