Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1566

In der vergangenen Nacht kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Jugendliche verletzt worden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-Jähriger gegen 23 Uhr mit seinem Tesla den linken Fahrstreifen der Alexanderstraße in Richtung Karl-Marx-Allee. Zeitgleich befuhr ein 15-Jähriger mit einem Leih-E-Scooter, auf dem sich auch ein 17-Jähriger befand, den Schutzstreifen für Radverkehr in gleicher Richtung. In Höhe der querenden Schienen soll der Jugendliche dann an der Fußgängerampel bei Rot nach links auf die Fahrbahn gefahren sein, um diese zu überqueren und wurde dabei von dem Tesla angefahren. In der Folge stürzte der E-Scooter-Fahrer, erlitt Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mitfahrer war kurz vor dem Zusammenstoß vom E-Scooter gesprungen und hatte sich dabei leicht verletzt. Seine Verletzungen wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der E-Scooter und der Tesla wurden sichergestellt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Alexanderstraße von der Karl-Liebknecht-Straße an in Richtung Karl-Marx-Allee bis etwa 3.10 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) übernimmt die weitere Bearbeitung.