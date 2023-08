Raser festgestellt - Auto und Führerschein beschlagnahmt

Nr. 1565

Gestern am späten Abend stellten Polizeikräfte auf der AVUS im Ortsteil Grunewald einen Raser fest. Gegen 21.55 Uhr war eine Zivilstreife der Autobahnpolizei auf der BAB 115 in Richtung Dreieck Funkturm unterwegs, als sich plötzlich in Höhe Hüttenweg von hinten ein Audi näherte. Der Fahrer des Wagens forderte durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe das Zivilfahrzeug auf, Platz zu machen. Dem kam die Zivilstreife nach und nahm im Anschluss die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der Audi-Fahrer beschleunigte in der Folge sein Auto auf circa 140 km/h, wobei er mehrfach rechts überholte und durch das Betätigen der Lichthupe andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zum Platz machen aufforderte. Ohne Nutzung des Blinkers und weiterhin mit erhöhter Geschwindigkeit wechselte der Raser am Dreieck Funkturm auf die BAB 100 in Richtung Wedding und zwang mit diesem Manöver andere Autofahrende zum Abbremsen. Das Fahrzeug konnte an der Anschlussstelle Spandauer Damm gestoppt und der 29 Jahre alte Fahrer festgenommen werden. Der Führerschein sowie der Audi wurden beschlagnahmt und die Fahrweise des Autofahrers zuvor beweissicher festgehalten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).