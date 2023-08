Verletzte Autofahrerin bei Verkehrsunfall

Nr. 1564

Gestern Nachmittag kam es in Grünau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr eine 18-Jährige in einem Pkw gegen 14.20 Uhr die Wassersportallee in Richtung Tegernseestraße. Als sie in die Wassersportallee nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 21-jährigen Autofahrers, der auf dem entgegenkommenden rechten Fahrstreifen der Wassersportallee in Richtung Adlergestell unterwegs war. Durch die Kollision überschlug sich das Auto der 18-Jährigen und blieb auf der Fahrerseite liegen. Passanten richteten den Pkw auf, um der Frau aus dem Wagen helfen zu können. Die Autofahrerin stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 18-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.