Zwei Festnahmen nach räuberischen Diebstahl

Nr. 1563

Gestern Nachmittag wurden zwei Männer festgenommen, nachdem sie im Wedding einem 32-Jährigen Bargeld entwendet haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen begab sich das Duo gegen 16.30 Uhr in die Dubliner Straße, um sich dort mit dem 32-jährigen zum Verkauf einer hochwertigen Uhr zu treffen. Plötzlich habe einer der beiden das Geld des 32-Jährigen gegriffen, ohne ihm die hochwertige Uhr zu übergeben. Anschließend seien beide geflüchtet. Der Bestohlene sei den mutmaßlichen Täter gefolgt und habe sein Geld zurückgefordert. Als einer der beiden zu Boden stürzte und sich am Fuß verletzte, habe er einen Teil seines Geldes zurückerhalten. Jedoch sei es im weiteren Verlauf zu einem Gerangel gekommen, in dessen Folge der andere Täter dem Geschädigten ins Gesicht und in seinen Unterleib geschlagen habe. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Dubliner Straße. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitt 17 konnten im Zuge der Absuche beide Täter im näheren Umfeld des Tatortes festnehmen. Bei der Dursuchung des Duos konnte das noch fehlende Geld zunächst nicht gefunden werden. Ein nachalarmierter Bargeldspürhund des Zolls konnte das fehlende Geld in der Nähe im Gebüsch unter Laub versteckt finden. Der 29-Jährige verletzte sich bei seiner Flucht am Fuß. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Beide Täter wurden auf einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss der Kriminalpolizei übergeben. Die 29 und 43 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an.