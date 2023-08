Geschlagen und antisemitisch beleidigt

Nr. 1562

In der vergangenen Nacht kam es in Neukölln zu einer gefährlichen Körperverletzung und zu einer antisemitischen Beleidigung zum Nachteil von zwei Männern im Alter von 38 und 49 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden gegen 23.30 Uhr mit ihren Fahrrädern in der Weserstraße unterwegs und wurden in Höhe Pannierstraße aus einer Gruppe von drei unbekannten Männern heraus plötzlich angespuckt. Auf die Frage, was dies soll, wendeten die Unbekannten mit ihren E-Scootern und fuhren gezielt auf den 38-Jährigen zu, sodass dieser stürzte. Im Anschluss schlug ein Täter dem Mann ins Gesicht, während ein Mittäter den Älteren mit einem E-Scooter bewarf und er dadurch an den Beinen verletzt wurde. Anschließend flüchtete das Trio. Eine ärztliche Behandlung der angegriffenen Männer am Ort war nicht erforderlich. Laut Angaben von Zeugen sollen die beiden Geschädigten während des Angriffs von den Tätern auch antisemitisch beleidigt worden sein. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.