Raubtaten in Kreuzberg

Nr. 1559

Nach bisherigem Kenntnisstand seien gegen 18 Uhr zwei maskierte Männer bei laufendem Betrieb in einen Supermarkt in der Ritterstraße eingedrungen. Einer der beiden männlichen Person soll direkt auf einen Wachmann zugegangen sein und diesem Reizstoff ins Gesicht gesprüht haben. Der andere Maskierte soll mit einer Machete in der Hand die 51-jährige Kassiererin zur Herausgabe des Kasseninhalts aufgefordert haben. Hierauf soll ein Kunde einen Hocker und eine Flasche nach dem Tatverdächtigen geworfen haben und diesen mit der Flasche auch getroffen haben. Der verletzte Sicherheitsmann konnte einen der beiden Männer zunächst festgehalten. Im folgenden Gerangel erlitt der Security-Mitarbeiter eine Schnittwunde am Unterarm. Die beiden Maskierten flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Rettungskräfte versorgten die unter Schock stehende Kassiererin vor Ort und verbrachten den verletzten Wachmann in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme. Dieser konnte bereits wieder entlassen werden. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Nr. 1560

Nach ersten Erkenntnissen haben sich gegen 0 Uhr zwei vermummte Männer Zugang in eine Bar in der Wilhelmstraße verschafft. Einer der unbekannten Männer sei direkt hinter den Tresen getreten und habe eine Machete in der Hand gehabt. Der Mann soll den 22-jährigen Mitarbeiter zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert haben. Der zweite Tatverdächtige soll im Lokal mit einem Baseballschläger vor dem Tresen gestanden und die Kunden beobachtet haben. Der Barmann kam der Aufforderung nach und übergab den Kasseninhalt. Anschließend sei das hinter dem Tresen liegende Büro nach Bargeld durchsucht worden. Gemäß Zeugenaussagen sollen die Maskierten zusätzlich Reizstoffsprühgeräte am Hosenbund mit sich geführt haben. Die beiden Männer sollen das Lokal in Richtung Hademannstraße verlassen haben. Es wurde niemand verletzt. Das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat auch hier die weiteren Ermittlungen übernommen.