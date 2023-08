Raub auf Lokal

Nr. 1557

Heute früh wurde eine Bar in Prenzlauer Berg ausgeraubt. Nach ersten Ermittlungen sei gegen 6 Uhr in ein Lokal in der Greifswalder Straße eingedrungen worden. Die nach Ladenschluss im Eingangsbereich schlafende 24-jährige Mitarbeiterin sei von einer männlichen Person geweckt worden. Diese habe die Frau aufgefordert, sich ruhig zu verhalten und nicht die Polizei zu rufen. Zwei weitere unbekannte Männer sollen währenddessen die Spielautomaten im Geschäft aufgebrochen haben und die Geldkassetten entwendet haben. Die Frau gab an, dass sich noch zwei Männer vor der Bar im Eingangsbereich aufhielten. Die insgesamt fünf unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen seien schließlich in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Die Frau verblieb unverletzt. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernimmt die weiteren Ermittlungen.