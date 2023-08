Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 1556

Gestern Nachmittag kam es in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 37-Jährige mit ihrem Pkw gegen 16 Uhr die Solquellstraße in Richtung Veltheimstraße. Als die Fahrerin die Kreuzung zum Waldseeweg überfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 16-jährigen Radfahrer, der auf dem Waldseeweg in Richtung Hermsdorfer Damm unterwegs war. Der 16-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß ein Schädelhirntrauma. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Die 37-Jährige stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.