Frau leblos aufgefunden

Nr. 1555

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau leblos auf einem Gehweg in Kreuzberg aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr gegen 2.40 Uhr in die Wiener Straße zu einer leblos auf dem Gehweg liegenden Frau alarmiert. Die Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein und übergaben die 45-Jährige einer Notärztin. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie kurze Zeit später für tot erklärt wurde. Aufgrund eines Zeugenhinweises, wonach sich die Frau zuvor im Görlitzer Park aufgehalten haben soll, führten die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei auch hier polizeiliche Maßnahmen durch. Bislang ließ sich ein Zusammenhang zwischen dem Hinweis des unbekannt gebliebenen Zeugen und der Auffindesituation der Frau nicht herstellen. Die Todesursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) wird im Rahmen der Aufklärung eine Obduktion der Leiche veranlassen.