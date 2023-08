Schüsse auf jungen Mann – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1554

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Neukölln ermittelt seit der vergangenen Nacht eine Mordkommission des Landeskriminalamtes. Anwohnende der Schillerpromenade hörten gegen 23.50 Uhr mehrere Schüsse und riefen die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Schüsse durch eine unbekannte Person auf einen Mann abgegeben. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen verletzten 20-Jährigen, der nach einer ambulanten Behandlung seiner Schussverletzung an einem Bein in ein Krankenhaus kam. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Ermittlungen dauern an.