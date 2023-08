Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1553

Gestern Mittag wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall in Kaulsdorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 83-jähriger Pkw-Fahrer gegen 13.30 Uhr die Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße gefahren sein. An der Kreuzung Hellersdorfer Straße/Feldberger Ring/Neue Grottkauer Straße kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Neben dem Fahrer wurden die 82 und 58 Jahre alten Beifahrerinnen verletzt. Alle drei Personen wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und verbleiben dort stationär. Bei der 82-Jährigen bestand der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen. An dem Mercedes entstand ein Totalschaden. Für die Unfallaufnahme musste die Hellersdorfer Straße ab Feldberger Ring von circa 13.30 bis 19 Uhr in südlicher Richtung voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).