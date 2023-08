Vater durch Messerstich verletzt

Nr. 1552

Gestern Abend wurde ein Mann in Friedrichsfelde durch einen Messerstich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen seien gegen 21 Uhr zwei Kinder in der Nähe des U-Bhf. Friedrichsfelde von zwei Männern angesprochen worden, ob sie Drogen dabeihätten. Diese sollen die Anfrage verneint haben und seien schnell zur ihrer Wohnanschrift geeilt. Die beiden Männer seien ihnen bis dahin gefolgt. Daraufhin sollen die beiden Kinder ihrem 51-jährigen Vater die Situation geschildert haben, dieser sei aus der Wohnung heruntergekommen und habe die beiden Männer konfrontiert. Einer der beiden Männer habe hierauf ein Messer gezogen und in Richtung des Oberarms des Vaters gestochen. Die beiden Männer seien vor Eintreffen der Einsatzkräfte von der Örtlichkeit mit einem roten Volkswagen geflüchtet. Der Familienvater erlitt eine Schnittwunde am Oberarm und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht, dort wurde er ambulant versorgt und danach entlassen.