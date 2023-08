Kokstaxi gestellt, zwei Männer festgenommen

Nr. 1551

Gestern Abend nahmen Zivilkräfte zwei Männer nach mutmaßlichem Handel mit Cannabis in Friedrichshain fest. Gegen 18 Uhr beobachteten die Zivilpolizisten und eine Auszubildende der Polizei auf der Modersohnstraße einen Mann, der zielstrebig in einen wartenden BMW stieg. Das Auto setzte seine Fahrt nur wenige Meter fort, hielt an und der soeben Eingestiegene verließ den Wagen wieder. Die Polizeieinsatzkräfte hielten nun beide Männer an und überprüften sie. Der 37-Jährige, der kurzzeitig ins Fahrzeug stieg, gestand ihnen gegenüber, dass er gerade Cannabis gekauft habe. Nach Feststellung seiner Identität und Beschlagnahme der Drogen, durfte er seinen Weg fortsetzen. Bei der Durchsuchung des 36-jährigen Fahrers und seines Autos fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug diverse Verkaufseinheiten Cannabis und Kokain, Ecstasy-Tabletten in mittlerer dreistelliger Stückzahl, ein Handy und Geld im dreistelligen Bereich. Eine Wohnungsdurchsuchung bei einem zwischenzeitlich ermittelten, zweiten Tatverdächtigen im Alter von 43 Jahren in der Waldemarstraße in Kreuzberg führte ebenfalls zum Auffinden von Betäubungsmitteln und zu seiner Festnahme. Der 36-Jährige und der 43-Jährige wurden für das Fachkommissariat für gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhandel des Landeskriminalamts eingebracht.