Eskalierte Streitigkeiten mündeten in einen Landfriedensbruch

Nr. 1549

Ein Streit in Lichtenberg eskalierte gestern Nachmittag bis zum Landfriedensbruch. Nach bisherigen Ermittlungen stritten sich gegen 12.30 Uhr auf der Straße Alt-Friedrichsfelde zwei 28 und 31 Jahre alte Männer. Im Verlauf des Streites sollen sich beide Männer gegenseitig geschlagen haben. Als sie sich voneinander trennten, soll der 31-Jährige dem Jüngeren mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen und ihn somit verletzt haben. Zeugen alarmierten Polizei und Feuerwehr zum Ort. Während der Sachverhaltsklärung erschienen jeweilige Angehörige der Männer, die sich dann ebenfalls stritten und nur von den eingesetzten Polizeieinsatzkräften voneinander getrennt gehalten werden konnten. Die Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 15 Uhr erschienen bis zu 20 Personen am ursprünglichen Tatort und trafen dort auf den 31-Jährigen. Ein Mann der Gruppe, ein 55-Jähriger, soll diesem mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, woraufhin der 31-Jährige zu Boden ging. Anschließend sollen nun der 55-Jährige zusammen mit zwei 25-Jährigen auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Eingetroffene Einsatzkräfte trennten die Beteiligten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Feststellung der Identitäten entließen die Einsatzkräfte alle Beteiligten am Ort. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruches führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).