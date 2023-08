Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Nr. 1546

In der vergangenen Nacht kam es in Tempelhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger mit einem Mercedes Vito gegen 0.30 Uhr den Tempelhofer Damm in Richtung Stadtautobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von seiner Fahrspur ab und streifte fünf am rechten Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Wobei er mit dem fünften Auto so stark kollidierte, dass dieses auf den Gehweg geschleudert wurde und drei davor parkende Fahrzeuge aufeinander schob. Der Vito kam anschließend quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 19-Jährige stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Er und sein 25-jähriger Beifahrer wurden von Rettungskräften ambulant am Unfallort behandelt, lehnten jedoch eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus ab. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle am Ort verlief negativ. Der Tempelhofer Damm war für die Unfallaufnahme und die anschließende Räumung zwischen Thuyring und Manfred-von-Richthofen-Straße von 0.40 Uhr bis 1.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.