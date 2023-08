Seniorin verletzt

Nr. 1545

Gestern Abend ist eine Seniorin bei einem Angriff in Hellersdorf schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 78-Jährige gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle in der Quedlinburger Straße einen Bus der Linie 195 verlassen. Dies war ihr zunächst nicht möglich, da vier Kinder im Weg standen, die einsteigen wollten. Die Seniorin soll dann eines der Kinder zur Seite geschoben haben, woraufhin die 29-jährige Mutter der Kinder die Frau erst angeschrien und dann geschubst haben soll. In der Folge stürzte die Seniorin und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik.