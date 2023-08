Mann nach Angriff im Krankenhaus

Nr. 1544

Gestern Abend wurde ein Mann in Friedrichsfelde bei einem Angriff verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 43-Jährige gegen 20 Uhr in der Straße Am Tierpark von einem Mann geschubst, woraufhin er auf eine am Boden liegende Glasflasche fiel und sich Schnittverletzungen an den Armen zuzog. Im Anschluss trat der mutmaßliche Angreifer mehrfach gegen den Kopf des Opfers und flüchtete danach in Richtung Sewanstraße. Der 43-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.