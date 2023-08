Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Nr. 1543

Gestern Nachmittag ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Waidmannslust verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand verließ eine 35-Jährige gegen 15.45 Uhr mit ihrem Toyota das Parkhaus eines Einkaufzentrums im Zabel-Krüger-Damm, fuhr nach links in Richtung Oraniendamm und erfasste dabei die 80-Jährige, die den Zabel-Krüger-Damm in Richtung Einkaufszentrum überquerte. In der Folge stürzte die Seniorin auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Fußgängerin mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem sie zur Behandlung stationär verblieb.