Verkehrsunfall zwischen Roller und E-Scooter

Nr. 1542

Heute Morgen kam es in Mariendorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein Rollerfahrer die Friedenstraße auf der Busspur in Richtung Britzer Straße, als er auf der Kreuzung zum Forddamm mit einem 29-jährigen Fahrzeugführer zusammenstieß, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der E-Scooter-Fahrer den Kreuzungsbereich bei roter Ampel befahren haben. Gleichzeitig soll der Rollerfahrer wegen der stockenden Verkehrslage auf die Busspur ausgewichen und bei Grün auf die Kreuzung gefahren sein. Er gab an, dass er den von links kommenden E-Scooter-Fahrer zu spät wahrgenommen habe. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser.