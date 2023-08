Feuer in Lebensmittelgeschäft

Nr. 1540

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten heute früh ein Feuer in einem Lebensmittelgeschäft in Neukölln. Kurz nach 3 Uhr soll ein Zeuge ein Knallgeräusch gehört und Feuerschein in dem Geschäft einer Einkaufspassage in der Sonnenallee gesehen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.