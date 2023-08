Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Nr. 1538

In der vergangenen Nacht kam es in Kreuzberg nach einer Verfolgungsfahrt zu einem Verkehrsunfall. Gegen 1.15 Uhr wollte die Besatzung eines Funkeinsatzwagens auf der Potsdamer Straße in Tiergarten den Fahrer eines Opel Corsa kontrollieren. Der 18-jährige Fahrer beschleunigte daraufhin stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit das Schöneberger Ufer in Richtung Gitschiner Straße entlang. An der Kreuzung Waterloo Ufer Zossener Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen auf der Mittelinsel befindlichen Baum. Im Anschluss versuchte der Heranwachsende zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch auf der Zossener Straße von den Polizeibeamten festgenommen werden. In dem Auto fanden die Einsatzkräfte Drogen, sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Des Weiteren war der 18-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Betäubungsmittel, das Bargeld, sowie das Fahrzeug wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Tatverdächtige erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Kopf, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Einsatzkräfte brachten den 18-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung seinen Weg später fortsetzen durfte. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).