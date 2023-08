Fünf Männer bei Auseinandersetzung mit Messern verletzt

Nr. 1535

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen gefährlicher Körperverletzungen nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sei es gegen 4 Uhr in einer Diskothek in der Ribnitzer Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen fünf Männern im Alter zwischen 23 und 38 Jahren und mehren Unbekannten gekommen. Im Verlauf des Streits habe man die Diskothek verlassen und sich weiter auf dem Gehweg gestritten. Nun seien mehrere Personen mit Messern auf die fünf Kontrahenten losgegangen und sollen diese attackiert haben. Die mutmaßlichen Täter flüchteten. Die Verletzten begaben sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig in verschiedene Krankenhäuser. Hier konnten bei einem 23-, 28- und 38-Jährigen mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich der Arme und der Oberkörper festgestellt werden. Ein 26- und ein 29-jähriger Mann wurden in einem anderen Krankenhaus mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper und an den Beinen behandelt. Alle verletzten Personen wurden stationär in den Krankenhäusern aufgenommen. Keiner von ihnen soll sich in Lebensgefahr befinden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen sowie insbesondere zu den Hintergründen der Tat hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.