Körperverletzung und Beleidigung mit fremdenfeindlichem und sexuellem Hintergrund

Nr. 1533

In einer Tram in Friedrichshain wurde gestern Nachmittag ein 31-Jähriger von zwei Männern fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen, seine 29-jährige Begleiterin wurde auf sexueller Grundlage beleidigt. Nach den derzeitigen Ermittlungen befanden sich die 29-jährige Frau und der 31-Jährige gegen 14 Uhr auf Höhe der Petersburger Straße in der Tram M 10 in Richtung Warschauer Straße und unterhielten sich auf Englisch. Zwei 40-jährige Männer sollen sich durch diese Unterhaltung belästigt gefühlt und die 29-Jährige auf sexueller Grundlage sowie den 31-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt haben. Einer der 40-jährigen Männer soll dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, als dieser versucht habe, Abstand herzustellen. Auf Höhe des U-Bahnhofs Frankfurter Tor sollen die beiden 40-Jährigen aus der Tram ausgestiegen und Richtung U-Bahn gelaufen sein. Die 29-Jährige alarmierte die Polizei, die beide tatverdächtigen Männer festnehmen konnte. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Bei der Überprüfung der beiden Tatverdächtigen ergaben freiwillige Atemalkoholtests Werte von etwa 2,6 bzw. 3,2 Promille. Nach einer richterlich angeordneten Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung auf einer Polizeidienststelle wurden beide Männer auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.